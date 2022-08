Gerrie en Jules zijn overlast van bomen beu, maar Rijdende Rechter komt (nog) niet naar Veldhoven

Toch is tv-rechter John Reid - die in het tv-programma geschillen beslecht - nog niet bij het Veldhovense stel langs geweest. ,,Omdat de gemeente Veldhoven zich niet aan een uitspraak wil committeren”, stelt Gerrie Heiligers. Dat klopt niet, zegt de gemeente. ,,Wat ons betreft zijn we gewoon met deze mensen in gesprek, daarom vinden we tussenkomst van De Rijdende Rechter niet nodig.”