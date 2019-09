Geva wil garagehouder Buhne weg hebben

Eindelijk had hij een garage. ,,Ik had een kantoor, een mooie wc, alles. Zo'n luxe heb ik nooit gehad", zei Hans Buenen gistermiddag tegen de rechter. Sinds 2013 huurde hij aan De Run in Veldhoven een lapje grond met daarop een loods en twee garageboxen. Daar had hij zijn bedrijf: Buhne Auto's, dat eerder in Eindhoven gevestigd was.

Maar eind 2018 werd de loods in de as gelegd; de zoveelste brand bij een autobedrijf in korte tijd. Zeker twintig auto's gingen in vlammen op, samen met dat mooie kantoor. Buenen zette zijn bedrijf niettemin voort op dezelfde plek, ook al wil de nieuwe eigenaar van de grond hem daar weg hebben. Geva vastgoed, van de familie Goevaers, kocht de grond eerder dit jaar. Het bedrijf ziet de grond als ontwikkellocatie.

Geva kocht het perceel op een voorwaarde: bestaande afspraken met huurders, waar Buenen er dus een van was (of is), moesten op papier worden gezet. De oude grondeigenaar had alleen mondelinge huurovereenkomsten. Met alle huurders werden afspraken gemaakt: rond eind 2020 moeten ze vertrekken. Alleen Buenen tekende niet. De reden laat zich raden: hij wil helemaal niet vertrekken.

Buenen bleef zitten waar-ie zit. Geva spande een rechtszaak aan. Want de huur is toch formeel per brief en op tijd opgezegd, betoogde advocaat Elout Korevaar. Nou, nee, vond Buenen, bij monde van advocaat Niek Liebregts: ,,Het gaat om een ontbinding, het is geen opzegging." De grond van ontbinding: de loods was afgebrand en dus had Buenen geen 'huurgenot' meer. Hij kon zijn bedrijf niet voortzetten. Maar deed dat dus wel.

Buenen bleef ook braaf huur betalen. Eerst aan de oude eigenaar. Die stortte alles terug. Hij moest immers bij Geva zijn. Maar die wilde zijn centen ook niet hebben. De huur was immers opgezegd. Ondertussen betaalt Buenen nu zijn huur aan advocaat Korevaar. Alhoewel: ,,Het is een vergoeding, geen huur", volgens Korevaar. Iemand die ergens illegaal verblijft, kan natuurlijk geen huur betalen.

En dan is er nog de kwestie van de garageboxen, van waaruit Buenen nu zijn handel runt. Is dat een kantoor of een winkel? Een kantoor, vindt Geva. Wie een kantoor huurt, kan daar makkelijk uitgezet worden. Nee, het is een winkeltje, stelt Buenen. Een winkeleigenaar geniet huurbescherming. Die krijg je er niet zo gemakkelijk uit.