Gezichten van de horeca: Bij De Kleine Man in Zeelst zijn vaste klanten vrienden

Necrologie Jan Egelmeers (1942-2019) uit Veldhoven: Zeer betrokken bij de Zeelster gemeen­schap

9 augustus VELDHOVEN - Op 77-jarige leeftijd is Veldhovenaar Jan Egelmeers overleden. Hij was op allerlei wijzen zeer betrokken bij de gemeenschap en kreeg voor zijn verdiensten in 2013 een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.