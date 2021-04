Gezocht: spullen die 100 jaar de grond in gaan; tijdcapsule ter ere van jarig Veldhoven

VIDEO Scooter en auto in brand op twee locaties in Veldhoven, mogelijk vluchtte scooter bij autobrand

26 april VELDHOVEN - Op de Biezenkuilen in een woonwijk Veldhoven is een auto volledig uitgebrand. Dat gebeurde rond 00.25 uur in de nacht van zondag op maandag. De brandweer kwam ter plaatse maar kon niet voorkomen dat het voertuig in vlammen opging.