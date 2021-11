Goede doelendagen bij Switch Jeugdzorg in Veldhoven voor aanschaf van hulphonden voor Jente en Tristan

Jente uit Best heeft de ziekte van Crohn, autisme en dysthymie, een langdurige milde depressie. ,,Ik kan niet met het openbaar vervoer of met een grote groep zijn, laat staan ergens rondlopen waar veel mensen zijn.” Paniekaanvallen en flauwvallen liggen dan op de loer. Een hulphond kan haar helpen. ,,Dieren kalmeren mij en nemen stress weg. Als ik een hulphond heb, hoop ik weer naar school te kunnen.”

Beter functioneren

Dat laatste geldt ook voor de Veldhovense Tristan, die zeer hoogsensitief is en kenmerken van autisme heeft. ,,Ik kan niet goed tegen drukke situaties, onduidelijkheden en snel veranderende situaties. Nu heb ik altijd begeleiding nodig van een persoon en het zou geweldig zijn om dat in de toekomst niet meer nodig te hebben.” Met een hulphond aan zijn zijde kan hij moeilijke situaties beter aan en beter functioneren.

Erg prijzig

De training van een hulphond is erg prijzig. Jente en Tristan zamelen zelf geld in, maar ze krijgen het benodigde bedrag niet in hun eentje bij elkaar. Daarom houdt Switch Jeugdzorg vier dagen lang acties die geld in het laatje gaan brengen. Tientallen jongeren en een aantal van hun ouders spannen zich daarvoor in.