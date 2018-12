Golden Girls genieten bij de Zonnebloem Veldhoven

Een beetje onwennig nog zit Ans Gielissen aan een tafel bij een aantal gasten. ,,Ik ben helemaal nieuw hier. Nadat ik me bij de Zonnebloem aanmeldde, kwam er iemand op gesprek. Later kreeg ik een uitnodiging voor deze activiteit.” De inwoonster uit de wijk Cobbeek is fysiek beperkt en behoort daardoor tot de doelgroep van de Zonnebloem. ,,Ik heb een zenuwaandoening aan mijn benen en kan niet met de bus reizen. Een vrijwilliger heeft mij thuis opgehaald en brengt me straks weer naar huis.” Even later geniet ze van het optreden van LOL.

Onbetaalbaar

LOL-zangeres Heidi Broeksteeg uit Middelbeers werkt als manager in de zorg. Ze kent het belang van dit soort activiteiten voor deze doelgroep. ,,Er is steeds minder geld voor dit soort dingen. Veel betaalde zorg van vroeger is weggesaneerd en wordt overgenomen door vrijwilligers. Die vrijwilligers die hier zitten zijn onbetaalbaar.” Hadewych Keehnen is er daar een van. Al 32 jaar zet ze zich in voor de Zonnebloem. ,,Ik vind het een verrijking van mijn leven. Als je ziet hoe de mensen hier genieten, daar krijg ik energie van.” Jo de Jongh en Leny van Hoek staan met enkele andere dames bekend als de Golden Girls. ,,Ik doe overal aan mee. Mijn motto is: eet, drink en wees vrolijk”, zegt Van Hoek. ,,Ze lijken op de Golden Girls. Daarbij hebben ze humor, staan positief in het leven en stralen dat ook uit”, legt Keehnen uit. Terwijl de girls genieten van een glas tomatensap brengt LOL een nummer uit de operette Im weissen Rössl. Velen herkennen het en neuriën gezellig mee. De aanwezigen genieten van de prachtige kostuums die de twee zangeressen regelmatig verwisselen voor weer een andere outfit. Op komische wijze wordt het publiek bij het optreden betrokken.