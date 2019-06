Gouden legpenning voor chirurg Máxima Medisch Centrum

Video Deskundige over raadselach­tig gesteente op balkon in Veldhoven: ‘Vallende drollen zijn extreem zeldzaam’

1 juni VELDHOVEN - Per jaar zijn er honderden meldingen over ter aarde gestorte meteorieten. Zeer zelden is het echt raak. Maar de steen die op het balkon van Paul en Hennie Konings in Veldhoven landde, had toch wel veel weg van een ruimterots.