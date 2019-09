Gouden randje Peter van de Ven verdient feest: concert bij Sint Cecilia in Veldhoven

Het gouden jubileum van Van de Ven is redeb voor een jubileumconcert: op 28 september krijgt hij in dorpscentrum d’Ouw School een concert aangeboden. De belangstelling voor muziek dateert van medio jaren zestig. ,,Mijn broer Henri kreeg van Cor Borgers les op bugel. Toen kreeg ik ook interesse om muziekles te gaan volgen. In 1967 begon ik op de muziekschool met lessen op een altsax. Op 1 januari 1969 werd ik officieel ingeschreven als lid van fanfare St. Cecilia.”

Kort na de start ruilde de Oerlenaar de altsax in voor een tenorsaxofoon. ,,Dat was geen eigen keuze. Er was binnen de fanfare meer behoefte aan tenorsaxofonisten. Van de ruil heb ik nooit spijt gehad.” In de afgelopen halve eeuw maakte Van de Ven Sint Cecilia mee als fanfare, harmonie en sinds kort muziekvereniging. Met de komst van dirigent Hans Bakker in 1978 werd de fanfare omgebouwd naar een harmonie. ,,Dat was op verzoek van de dirigent. Meer muzikale mogelijkheden en het makkelijker aantrekken van muzikanten waren toen de argumenten.”

Sinds enige tijd manifesteert Sint Cecilia zich als muziekvereniging. ,,De benaming harmonie paste niet meer bij het huidige beeld en programma van de vereniging. We zijn van een straatharmonie een concertgezelschap geworden dat meer actief is in muzikale projecten.” De jubilaris was net als zijn vader Theo ook jarenlang bestuurlijk actief. Vanaf midden jaren negentig zat hij ruim twintig jaar in het bestuur waarvan hij vier jaar vicevoorzitter en voorzitter was.

Imago

Is de jeugd nog warm te maken voor een lidmaatschap van een muziekkorps? ,,Net als bij de andere korpsen in Veldhoven is er ook bij Sint Cecilia geen sprake van vergrijzing. Samen met muziekschool Art4U wordt onder meer hard gewerkt aan een muzikaal schoolproject. Daarnaast doen we veel om het stoffige imago van fanfare en harmonie te verbeteren. Ik noem onder meer ons vernieuwde Pinksterconcert, een concert met Karin Bloemen en de Battle of the Bands.” De jubilerend muzikant geniet om nog een andere reden bekendheid binnen de Oerlese muziekvereniging. ,,Toen ik in 1969 begon bij de fanfare had je aan de bar de keuze uit een ‘kleintje’ en een ‘grote’. Ik koos voor de grote pils. Na vijftig jaar ben ik de enige die nog steeds bier drinkt uit een groot glas.”

Wat heeft Sint Cecilia al die jaren voor u betekend? ,,Veel ervaringen zoals muziek leren en die vervolgens te spelen en de vele reisjes. Maar vooral ook het plezier om dit samen met andere enthousiaste mensen te doen. Voor mij ligt daarin de basis om dit zo lang vol te houden.”