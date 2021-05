Gratis livestream met schrijver Kluun bij literair café Veldhoven

video Minister-president Mark Rutte felici­teert 100-jarig Veldhoven: ‘Het is gewoon een prachtige plek’

1 mei VELDHOVEN - Natuurlijk hadden ze gehoopt dat er meer mogelijk was geweest, juist op de echte verjaardag die 1 mei toch is. Toch zitten ze in het 100-jarige Veldhoven allesbehalve bij de pakken neer nu de viering van het jubileumjaar deels in het water valt. ,,We gaan er nog steeds van uit dat er later dit jaar echt wel meer kan.”