Gratis parkeren Veldhoven ‘geen optie’

VELDHOVEN - Gratis parkeren in het Citycentrum zit er voorlopig niet in. Dat wijst een eerste verkenning naar het Veldhovense parkeerbeleid uit. De reden: het is veel te duur.

Het was een doel dat toenmalig lijsttrekker van de Veldhovense VVD Daan de Kort herhaaldelijk aanhaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar: gratis parkeren in het Veldhovense Citycentrum. Nu De Kort de verantwoordelijk wethouder is, lijkt die ambitie echter geen optie, zo wijst een eerste inventarisatie uit, gedaan door het Eindhovense bureau Empaction.

Een scenario waarbij bezoekers het eerste uur of de eerste twee uur gratis mogen parkeren, kost de gemeente respectievelijk 880.000 of 700.000 euro, becijferden de parkeerprofessionals van Empaction samen met De Kort. Dat is veel meer dan de afname van 400.000 euro aan parkeerinkomsten die voor de komende jaren is begroot door de gemeente. Daar komt bij dat de gemeente ook in andere maatregelen wil investeren om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken.

Want dat het Citycentrum aantrekkelijker moet worden, dat staat buiten kijf. ‘Voor uitgebreid winkelen heeft het Citycentrum concurrentie van onder andere de binnenstad van Eindhoven’, schrijft Empaction. Het centrum heeft last van leegstand.

Opties

Empaction heeft in samenspraak met wethouder De Kort verschillende opties besproken en een plan van aanpak geschreven. De zeven opties variëren van het onhaalbaar geachte gratis parkeren tot overal het tweede uur gratis parkeren of het verlagen van het uurtarief voor kortparkeren van 1,30 naar 1 euro per uur, en alles ertussenin. Welke optie uiteindelijk voorrang krijgt, moet eind dit jaar blijken. Begin volgend jaar moet het nieuwe parkeerbeleid ingaan.

In de tussentijd gaan de wethouder en Empaction in gesprek met verschillende belanghebbenden zoals winkeliers, horeca en bewoners om te bepalen welke van de zeven voorgestelde opties uiteindelijk de voorkeur krijgt. Dat hangt sterk samen met eventuele andere maatregelen die de wethouder wil nemen om het Citycentrum aantrekkelijker te maken. Hoe minder ingegrepen wordt in het huidige parkeerbeleid, hoe meer geld overblijft om andere zaken aan te pakken.