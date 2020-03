Grens dicht door coronavirus: wie zorgt voor Veldhovenaar Cor?

Al zeventien jaar heeft Cornelis van Avezaath (75) een latrelatie met zijn Belgische vriendin. Zij woont in Antwerpen, hij in Veldhoven. Vier weken terug kreeg Van Avezaath een hartinfarct. Sindsdien verzorgt zijn vriendin hem in Veldhoven. Hij is van haar afhankelijk, maar nu moet ze even terug naar België. De grote vraag die rijst: mag ze daarna nog terug? Want de grens tussen België en Nederland zit op last van de Belgische autoriteiten potdicht. Een maatregel die de verspreiding van het coronavirus bij onze zuiderburen tegen moet gaan. Sinds vorige week woensdag verbiedt België 'niet-essentiële' reizen naar het buitenland.

Boete

Nederlanders kunnen niet meer goedkoop tanken over de grens. Belgen moeten boodschappen doen in eigen land. Alleen grensarbeiders met een vitaal beroep mogen de grens over. Zij kunnen passeren met een speciaal vignet. De rest riskeert een boete van vierduizend euro of maximaal drie maanden gevangenisstraf. Een duidelijke maatregel, maar wel een die onvermoede problemen oplevert.

Hoe zit het bijvoorbeeld met mensen die een latrelatie hebben en van elkaar afhankelijk zijn? Zo vormt de dichte grens mogelijk een probleem voor Van Avezaath. Sinds zijn hartinfarct bleef zijn vriendin bij hem. ,,Maar nu moet ze naar Antwerpen", zegt hij. ,,Haar medicatie begint op te raken, ze moet haar administratie doen en rekeningen betalen. Ze doet dat soort dingen niet op een computer."

Afhankelijk van zijn lief

Van Avezaath vreest dat zijn vriendin op de terug- of heenweg tegen wordt gehouden. ,,Ze kan wel mijn dossier meenemen, maar ik twijfel of dat genoeg is." Dat lijkt een reële vrees. 'Het betreden van Belgisch grondgebied om niet-werkgerelateerde redenen is niet toegestaan' meldt de Nederlandse rijksoverheid. Van Avezaaths vriendin wil op een dag vlug heen en weer rijden. Ze moet snel terug naar Cor. ,,Ik heb verzorging nodig", zegt Van Avezaath. ,,Ze is nu eigenlijk mijn mantelzorger."

Het infarct was zwaar. ,,Zondag was ik voor het eerst in vier weken even buiten om een luchtje te scheppen. Ik mag me niet alleen verplaatsen. Ik mag geen auto rijden." Voor vervolgafspraken en behandeling in het ziekenhuis is Van Avezaath dus afhankelijk van zijn lief. ,,Anders moet ik een zus van mij vragen om hulp, maar die zit nu midden in een verhuizing. Verder heb ik op het moment niemand die zich een beetje met mij bezig kan houden."