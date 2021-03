Groen licht voor bouwplan Bossebaan Veldhoven, ondanks vele bezwaren: ‘Dit heb ik in 10 jaar nog nooit meegemaakt’

VELDHOVEN - Het plan voor vier appartementencomplexen op de hoek van de Bossebaan en de Burgemeester Van Hoofflaan in Veldhoven heeft de gemeenteraad dinsdagavond tot op het bot verdeeld. Een meerderheid gaf rond middernacht toch groen licht.

,,Ik zit al tien jaar in de raad, maar kan me geen enkel onderwerp herinneren waarbij er zoveel verdeeldheid was", constateerde raadslid Wim Peters van oppositiepartij VSA. ,,Het is spijtig dat zoveel burgers daar straks de dupe van worden.” Met die opmerking doelde Peters op de vele bezwaren die tegen het plan van ontwikkelaar Cedrus Vastgoed zijn ingediend.

Quote Dit college heeft geen regie gevoerd, maar Veldhoven in de uitverkoop gedaan; overgele­verd aan pro­ject-ontwikke­laars. Wim Peters, raadslid VSA

Om die weerstand nogmaals te benadrukken, werd voorafgaand aan de raadsvergadering nog een petitie aan burgemeester Marcel Delhez overhandigd die meer dan 200 keer is ondertekend. Veel van de bezwaarmakers hebben grote moeite met onder meer de hoogte van de hoogste woontoren, 38 meter, maar vooral ook met de manier waarop zij bij de planvorming betrokken zijn. Dat is niet of nauwelijks gebeurd, vinden veel bezwaarmakers.

Rechtsongeldig

Een groot aantal raadsfracties was het ook dinsdag nog met die bezwaarmakers eens. Jolanda van Hulst van Senioren Veldhoven noemde het aan de raad voorgelegde bestemmingsplan dat de bouw van de complexen mogelijk moet maken zelfs ‘rechtsongeldig’ en riep burgemeester en wethouders op het plan ‘terug naar de tekentafel te brengen'.

Toen duidelijk werd dat in elk geval de coalitiepartijen en in elk geval ook het CDA vóór het plan gingen stemmen, liepen bij een aantal raadsleden de emoties hoog op. ,,Treurig, wat hier vanavond gebeurt", somberde Wim Peters (VSA). ,,Dit college heeft geen regie gevoerd, maar Veldhoven in de uitverkoop gedaan; overgeleverd aan project-ontwikkelaars.”

Perplex

Die zware woorden vielen verkeerd bij coalitiepartij VVD. ,,Ik sta echt perplex", stamelde fractievoorzitter Vivianne van Wieren. ,,Meneer Peters zegt dat hij dit de afgelopen tien jaar nog nooit heeft meegemaakt, maar wat ik me dan afvraag: is er in de afgelopen tien jaar al ooit eerder zo'n groot woningtekort geweest?” Het CDA schaarde het plan onder de ‘groeistuipen van de verstedelijking van Veldhoven'.

,,Ja, wij snappen de zorgen vanuit de buurt en ja, het voortraject had beter gekund, maar wij willen nu doorpakken", vatte Marionne van Dongen het CDA-standpunt samen. ,,Wij willen meegaan in de verstedelijking van de zone rond het Citycentrum, op welke plek kan dat nu beter? Daardoor kunnen andere plekken in onze gemeente, zoals Oerle, Veldhoven-dorp en Zeelst, dorpen blijven. Wij zijn nu eenmaal het dorp met die stadse fratsen.”

Een voorstel van BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal, Senioren Veldhoven en VSA om in samenspraak met omwonenden een alternatief bouwplan uit te laten werken, haalde het niet. Ook twee pogingen van D66 om buurtbewoners beter bij dit plan en toekomstige bouwplannen te betrekken, werden niet door een raadsmeerderheid ondersteund.