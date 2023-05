Groen licht voor eigen Veldhovense ombudsman: ‘Veel klachten over de gemeente blijven onder water’

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘PSV had het Feyenoord lastiger moeten maken, maar Feyenoord is wel een goede kampioen’

PSV is definitief geen kampioen geworden, iets wat zich al weken aftekende. In de nieuwste editie van de Peesjevee-podcast discussiëren journalist Paul Post, PSV-supporter Mascha Prins en PSV-watcher Rik Elfrink over de prestaties van Feyenoord en PSV in dit seizoen. Volgens Elfrink had PSV het Feyenoord lastiger moeten maken, al vindt hij Feyenoord wel een goede kampioen.