Grote politiecontrole op A67: bestuurders betrapt op rijden onder invloed en zonder rijbewijs

Statushou­ders niet in tenten bij Buitenjan in Veldhoven: ‘Dat willen we niet meer, zeker niet in deze tijd van het jaar’

VELDHOVEN - Groepsaccommodatie De Buitenjan in Veldhoven is in Zuidoost-Brabant de enige geschikte plek waar een grote groep statushouders snel tijdelijk onderdak kan krijgen. Om die reden heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij de gemeente Veldhoven aangeklopt.

10:00