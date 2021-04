Grote Quiz digitaal mét buitenopdrachten

Door de coronamaatregelen is de Grote Quiz voor het tweede jaar op een rij een digitale editie, maar wie vorig jaar de buitenopdrachten miste kan zijn hart dit jaar ophalen: ze zijn er weer. Vorig jaar moest de quiz noodgedwongen live zonder al te veel voorbereidingstijd, dit jaar was er meer tijd om coronaproof buitenopdrachten te bedenken.

,,Het zijn er misschien wel iets minder. Normaal gesproken hebben we er een stuk of zes, zeven. Nu drie of vier. Maar we hebben een manier bedacht waardoor het coronaproof kan. Ook werkten we altijd al met tijdslots. Nu gaan we daar wel echt op controleren door bijvoorbeeld een voucher op een bepaalde tijd te laten inleveren”, vertelt Dennis van Hout.

Buitenopdrachten

,,Dat is trouwens voor ons ook een stuk leuker, want vorig jaar was voor ons als organisatie maar saai. We hebben een YouTubefilmpje gemaakt, maar verder konden wij als organisatie op de avond zelf niet veel. Normaal gesproken waren we bij de buitenopdrachten en gingen we bij teams langs om te kijken hoe het ging. Dat kon vorig jaar niet.”

Scenario's

Eind vorig jaar begon de organisatie al te vermoeden dat een digitale quiz misschien nog eens nodig zou zijn. Daarom werkten ze verschillende scenario’s uit en na de persconferentie vorige week werd de knoop doorgehakt.

Mensen mogen in kleine groepjes bij elkaar komen en er zijn weer buitenopdrachten met tasjes. De tasjes worden eerder op de dag uitgereikt, zodat de teams de tijd hebben om de materialen onderling te verdelen. Verder zijn er zijn meer vragen dan vorig jaar. Henk Visser: ,,Nu mensen een jaar lang online gewerkt hebben, denken we dat ze geen extra tijd meer nodig hebben om dat onder de knie te krijgen.” Van Hout: ,,Dit jaar wordt het weer stressen als vanouds en kunnen mensen erop rekenen dat ze de vragen niet af krijgen.”

Tips voor teams

Om de deelnemers een beetje tegemoet te komen, hebben de organisatoren wel enkele tips. Op de website staan bij de FAQ’s enkele filmpjes van topteams met tips over de voorbereiding. Daarnaast is het goed om de vooropdrachten in de gaten te houden. Visser: ,,Vanwege 100 jaar Veldhoven zitten er ook veel meer Veldhovenvragen in dit keer. De organisatie denkt nog na over een manier om het invullen van de antwoorden te kunnen verdelen over meerdere mensen zodat de teamcaptains niet de hele avond alleen maar aan het inkloppen zijn.”

Nieuw dit jaar is een online bijeenkomst voor teamcaptains op 25 mei. Ook nieuw is dat naast de geldprijzen die de top drie aan een goed doel mag geven er ook extra prijzen zijn zoals een thuisdiner voor het winnende en het meest creatieve team van restaurant Quisine.

De Quiz zelf is op 29 mei.

Inschrijven kan tot en met 15 mei via degrotequizvanveldhoven.nl/.