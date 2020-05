Grote Quiz in Veldhoven digitaal ook een succes

VELDHOVEN - In de loop van de week ontstaat de alertheid al: wanneer komt er een vooropdracht online? En zaterdagavond vanaf kwart voor zeven viert de adrenaline weer hoogtij. De GROTE Quiz van Veldhoven is gestart. Dit jaar de GROTE Digitale Quiz van Veldhoven.

Al vrij snel nadat bekend werd dat (vergunningsplichtige) evenementen niet door mochten gaan, besloot de organisatie van de quiz er een digitale editie van te maken, zodat 109 teams van Veldhovenaren op 9 mei toch iets te doen hadden

Voor ons team Ratjetoe betekent dat een aantal mensen een jaar overslaat, maar daarvoor in de plaats kregen we ook weer nieuwe aanwas. Zo blijken we met advocate Annemiek een hilarische uitvoerster van de doe-opdrachten en in buurman Harrie een geboren barista te hebben gevonden.

Overleggen met je team op een beeldscherm

Ook de teams moeten dit jaar zoeken naar andere oplossingen om gezamenlijk de vragen te maken. Die van ons is Teams - software waarmee je online kan vergaderen en elkaar in beeld hebt - in combinatie met een excellijst waarin iedereen de antwoorden invult. Na gezamenlijk de livestream vanuit de Schalm te hebben bekeken, gaan we aan de slag. Waar we normaal samen in de huiskamer van Armand en Nicoline quizzen, biedt onze eigen huiskamer het voordeel om de anderen soms even uit te zetten. Handig als je je beter kunt concentreren zonder geluid. En ondanks dat voordeel, mis ik ook het geroezemoes, de hectiek en lijfelijke aanwezigheid van de andere kandidaten om me heen. Want dat blijft toch wel het ultieme quizgevoel.

Gelukkig kunnen we ook via Teams onderling overleggen en grappen maken, en kan ik even uitleggen dat het antwoord ‘kutwijf’ geen grapje van mij is, maar echt het antwoord op de vraag welk woord een Lingo-kandidaat met liefdesverdriet spelde. Fijn is ook dat we hulptroepen op de achtergrond hebben die de social media voor ons in de gaten houden, waardoor we op tijd klaar zitten voor de Kahoot; een bonusopdracht. Helaas missen we wel de rebus op de kabelkrant.

‘Kei leuke avond’

Ook voor de organisatie was het dit jaar zoeken. Dat levert misschien wat kleinigheidjes op zoals een vertraging in de Kahoot-lijn, maar dat mag de pret niet drukken. Hoewel er teams zijn die deze editie overslaan, omdat het hen vooral gaat om het samenzijn, is er ook nieuwe aanwas. Voor de organisatie zelf was het dit jaar tijdens de quiz iets minder leuk door het ontbreken van de buitenopdrachten. Ik krijg zelfs tijdens de quiz de vraag van de organisatie hoe het gaat. Normaal gesproken hebben ze daar echt geen tijd voor. Maar, zo zegt Henk Visser de volgende dag. ,,Als je de Facebookreacties leest, heeft iedereen een kei leuke avond gehad en daar is het ons natuurlijk om te doen.”