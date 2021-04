GV Voorwaarts bestaat negentigjarig jaar: De pastoor schonk de brug

Geen wedstrijden, wel uitvoeringen

In de beginjaren was men nog niet aangesloten bij de turnbond waardoor er van wedstrijden geen sprake was. Wel hield men uitvoeringen die op veel belangstelling konden rekenen. Dat had weer een toename van leden tot gevolg. De grote animo onder dames leidde in 1948 tot de oprichting van een damesafdeling. In dat jaar volgde ook de aansluiting bij de bond waarna de club aan wedstrijden mocht deelnemen.

Door de gestage groei trainde de club gaandeweg in alle Veldhovense gymzalen. Tiny Rombouts was 15 jaar lang voorzitter van de club. Tijdens zijn voorzitterschap startte na de eeuwwisseling de zoektocht naar een eigen accommodatie. ,,De wens was een eigen turnhal. Daarbij volgden we een tweesporenbeleid. Een eigen turnhal of een hal delen met het Sondervick College. Een eigen hal bleek niet haalbaar. Sinds eind 2007 zitten we op de Kempen Campus. We hebben er geen spijt van gekregen, de relatie met het Sondervick College is goed.”