Halloween in het winkelcentrum: ‘Ik sloop naar iemand toe en riep ‘Boe!’’

Maar Luka Heijnen (7) en zijn leeftijdsgenootje Livay Crijns uit Brunssum zeggen: ,,Ook om plezier te hebben.” Even trekken ze op verzoek van fotograaf Roberto een eng gezicht voor hun deelname aan de fotowedstrijd. Samen met hun zusjes Lana Heijnen (5) en Ivey Crijns (4) zijn ze op familiebezoek in Veldhoven. Lana: ,,Ik ben Barbie, maar mijn gezicht is geschminkt als een kat.” Zo is ze toch een beetje eng.

‘Vanuit Amerika naar Nederland gekomen’

Het is een soort dodenherdenking”, zegt de Veldhovense Jasper de Jonge (11), die geschminkt is als pompoen. ,,Onze buurvrouw heeft net uitgelegd dat Halloween is ontstaan in Mexico”, vult de tienjarige heks (met bezem) Feline Flagge aan. ,,Als het Halloween was gingen de mensen bij een graf staan om te eten en drinken, dansen zingen en huilen. Toen namen de Amerikanen alleen ‘trick or treat’ over en van daaruit is het ook naar Nederland gekomen.”

Spookachtige muziek en een kunstoog

Voor de eenjarige tweeling Saar en Liz zijn de spookachtige muziek bij de fotostand en het kunstoog van de fotograaf iets te veel van het goede. Ouders Danny en Maike Verberne uit Valkenswaard laten grote broer Thijs (8) daarom maar even alleen op de foto gaan en troosten de dames. ,,Ik dacht meteen dat oog kan niet echt zijn.” Of hij ook weet wat Halloween is? “Een beetje een enge dag waarop je mensen mag laten schrikken. Dat heb ik gisteren bij de Halloweenoptocht ook al gedaan. Ik sloop naar iemand toe en riep ‘Boe!’.”

Bij de voorstelling van De Griezelbus van Paul van Loon, komen Cindy en Bas van Kimmenade uit Eindhoven net aanlopen met zoons Jesse (10) en Jary (7). Jesse is verkleed als een weerwolfzombie, een kruising tussen een weerwolf en een zombie. Jary als een skelet. ,,In onze tuin hebben we spinnenwebben met spinnen en drie pompoenen.” Geen echte spinnen, want daarvoor is Cindy bang. ,,En ik ben bang voor killerclowns”, zegt Jary net als achter zijn moeder een clown verschijnt. Snel duikt hij dan ook veilig in moeders armen. Als even later ook de voorstelling hem wat te spannend is, gaat zijn moeder met hem verderop staan.