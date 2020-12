Hardstyle-fans kunnen toch genieten van Veldhovense dj B-Front: niet in GelreDome, wel op Netflix

De film waarin dj Bob van der Palen alias B-Front een rol speelt, heet ‘Qlimax, the Source’ en verschijnt op 22 december op Netflix. Het is een initiatief van Q-Dance, de organisatie achter het grootste indoor hardstyle-event Qlimax dat elk jaar in november in het GelreDome in Arnhem plaatsvindt.

Omdat dat dit jaar niet door kon gaan, bedacht de organisatie een alternatief: een speelfilm met acht artiesten die elk een scene spelen en daar ook een nummer voor produceren. Eind vorige maand keken duizenden mensen die een kaartje kochten live mee met de onlinepremière op de website van Q-dance.

Quote Dit jaar kon een feest niet en hebben ze iets bedacht om de fans iets te geven wat aansluit bij de experience die ze verwachten van Qlimax Bob van der Palen

,,Aan Qlimax is altijd een wat dieper, mystiek, donker thema verbonden. Vorig jaar mocht ik het anthem maken (de themasong voor het feest red.), dat was Symphony of Shadows; een beetje de donkere kant van de symfonie. Dit jaar kon een feest natuurlijk niet en hebben ze iets bedacht om de fans iets te geven wat aansluit bij de experience die ze verwachten van Qlimax. En dat werd deze film.”

Healingsessie

Begin juli werd Veldhovenaar Van der Palen uitgenodigd op kantoor voor de presentatie van het plan. Elke artiest mocht een eigen muziekstuk maken aan de hand van een thema. Zijn taak was de donkere kant van de film met als thema ‘the light of darkness’.

,,Direct na die bijeenkomst werd ik in een kantoor gezet met iemand die een healingsessie met me deed. Er kwamen heel veel rare en donkere geluiden en muziek bij kijken. Het was bedoeld om mij inspiratie te geven voor welke kant ze met mij op wilden. Die sessie duurde een uur en vond ik best wel heftig, maar ik moet wel zeggen dat het hielp om in de rol te komen. Ik wist helemaal niet wat ik moest doen, dus ik ben maar op mijn ademhaling gaan letten als een soort meditatie. Het was een bijzondere ervaring, maar heeft me wel geholpen het proces in te gaan.”

Zonnetempel in Lierop

Hij heeft twee maanden aan de track gewerkt en twee lange dagen shoots voor de film gehad in Lierop bij zonnetempelcomplex Lux et Terra. ,,Daarna had ik echt spierpijn. Ik moest de hele tijd met mijn armen omhoog staan. Mijn scene gaat om de tweestrijd met jezelf. Als het even moeilijk is met jezelf dat je dan soms het gevecht aangaat, maar het uiteindelijk ook wel weer goedkomt. Mijn plaat is best wel donker, maar op het eind wordt hij iets euforischer en toegankelijker.”

Quote Mijn scene gaf echt het gevoel van een soort minispeel­film Bob van der Palen

,,Vroeger zei ik altijd dat ik acteur wilde worden. Dat komt dan nu dus toch samen. Ik ben me er wel van bewust dat ik dit niet had gedaan als er geen corona was geweest. Mijn scene gaf echt het gevoel van een soort minispeelfilm. Het grappige was dat ik nog helemaal niet wist hoe de film eruit zou komen te zien. Wel dat in elke scene de energiebron, the source zat. Ik ben muziek gaan maken met een bepaalde gedachte en heb wel wat dingen meegekregen, bijvoorbeeld of er een didgeridoo in kon komen. Ik wilde echt de Qlimax-sound; de donkere vibe naar voren laten komen en dat is heel goed gelukt in het eindproduct.”