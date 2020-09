Harrie Borgers: dankzij kunst een plek in de wereld

Overval­lers Veldhoven wilden dealer niet ‘afslachten’, maar zochten ‘goed gesprek over drugs’

16:15 DEN BOSCH Het ene na het andere alarm kwam afgelopen december op een avond binnen bij de Veldhovense politie. Een man werd in elkaar geslagen door twee kerels, zeiden de bellers. De een had het over geschreeuw dat door merg en been ging. De ander over een slachtoffer dat in paniek aan de deur stond. Een derde dat iemand ‘helemaal werd afgeslacht. Klopt niks van, zeggen twee verdachten: ze waren juist bezig met hun burgerplicht en, tja, dat liep een beetje uit de hand.