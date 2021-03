Harrie mag eindelijk met zijn 271 weer de weg op: ‘De contacten met passagiers heb ik behoorlijk gemist’

VELDHOVEN - Precies een jaar geleden adviseerde het RIVM om alle buurtbussen in ons land stil te zetten. Met aangepaste bussen is een groot deel van de lijnen sinds deze week weer terug in het straatbeeld.

Terwijl een medewerkster van het MMC deze vrijdagmiddag de leuning van de trap bij de hoofdingang ontsmet, stuurt chauffeur Harrie Leemans zijn buurtbus het ziekenhuisterrein op. Sinds deze week rijdt lijn 271 weer vijf dagen per week van Aalst via Waalre naar het MMC in Veldhoven. Ook lijn 277, die start op de Markt in Valkenswaard, heeft de hoofdingang van het ziekenhuis als eindpunt, maar die rijdt nog niet.

Quote Ik heb het behoorlijk gemist. De contacten met de passagiers zijn leuk en ik vind het fijn om in deze bus te rijden. chauffeur Harrie Leemans

Leemans is geboren in Zeelst maar woont sinds zijn huwelijk al 45 jaar in Waalre. De senior zit voor het elfde jaar als vrijwilliger op de buurtbus. Corona verhinderde vorig jaar de viering van zijn tienjarig jubileum. ,,Ik heb het behoorlijk gemist”, zegt hij over het jaar dat hij niet mocht rijden. ,,De contacten met de passagiers zijn leuk en ik vind het fijn om in deze bus te rijden.”

26 vrijwillige chauffeurs

De Waalrenaar is een van de 26 vrijwillige chauffeurs die zijn verenigd in Buurtbus Waalre. Die nemen elk een halve dag op de buurtbus voor hun rekening. Voor Leemans is dat de vrijdagmiddag, één keer per veertien dagen. Zijn startpunt is serviceflat Eeckenrhode in Aalst. ,,In een halve dag rij ik vier keer op en neer naar het ziekenhuis. Een half uur heen, en een half uur terug. Bij Eeckenrhode heb ik vijf minuten pauze. Dan kan ik bijvoorbeeld even naar het toilet.”

De vrijwilligers, waaronder ook enkele dames, zijn voornamelijk senioren. ,,Ik ken ze vrijwel allemaal”, zegt Leemans terwijl hij vanachter een kuchscherm een smoelenboek uit zijn tas tovert. Voordat hij de motor start, wijst hij nog even op de ventilator in het dak van de bus. Het is een van de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Quote Een grote of kleine bus maakt me niet uit. Alleen rijdt de grote bus via Eindhoven, dat is een slechte aanslui­ting. Ann Huizinga, passagiere

Om 13.41 uur klinkt er een akoestisch signaal. Tijd voor Leemans om de terugrit langs de 21 haltes te beginnen. Bij een halte in Waalre checkt Ann Huizinga in. ,,Ik denk dat er niemand zo veel meegaat als ik”, zegt de inwoonster van Aalst. Ze is op bezoek geweest bij haar zus die in Waalre woont. Het is al haar achtste rit deze week, zegt ze desgevraagd. Ook haar broer in Waalre krijgt regelmatig zijn zus op visite. In de periode dat de buurtbus niet reed, nam Huizinga de grote bus. ,,Een grote of kleine bus maakt me niet uit. Alleen rijdt de grote bus via Eindhoven, dat is een slechte aansluiting.”

Geen enkele passagier

Mogelijk weet nog niet iedereen dat lijn 271 weer rijdt, want Huizinga blijft de enige passagier tijdens deze rit. Leemans: ,,Het komt wel eens voor dat ik vier uur rijd, en geen enkele passagier heb.” Maar daar maalt deze chauffeur niet om. Na de laatste rit bergt hij de contactsleutel op in een daarvoor bestemd kluisje en pakt de fiets naar huis.