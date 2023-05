Helder weer in Veldhoven vanmiddag en vanavond

FC Eindhoven-verdediger heeft hoofdpijn, maar niet vanwege waanzinni­ge redding: ‘Heel, heel jammer’

Het was een redding om in te lijsten en niet eens van een doelman: FC Eindhoven-verdediger Collin Seedorf voorkwam met een zweefduik dat Almere City al vroeg in de tweede helft de leiding nam. Alleen had hij er achteraf weinig aan, FC Eindhoven verloor - met 3-1 - en is uitgeschakeld in de play-offs.