Hengelsportvereniging in Veldhoven vist (voorlopig) achter het net in visconflict met Rijdende Rechter

Nieuwe N69 tussen Veldhoven en Valkens­waard-zuid moet slanker, slimmer, beter

26 maart VELDHOVEN/VALKENSWAARD - In een pretentieloos kantoorpand in Veldhoven is de uitvalsbasis ingericht voor de aanleg van de nieuwe N69. In een kleine overlegruimte hangt het papieren traject uitgeknipt aan de muur. Op de overloop van de eerste verdieping hangen twee A4-tjes. Een pijl naar rechts leidt naar het ‘provincie-bureau’, wie de pijl naar links volgt komt uit bij bouwer Boskalis.