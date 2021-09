Henk Grol met clinic op judofeestje van jubilerend Shizen Hontai in Veldhoven

Tijdens de feestdag wordt Antoon Verblackt (74) benoemd tot erelid. ,,Antoon is een sieraad voor de sport en het historisch geweten van de club. Hij is een begrip in Veldhoven”, aldus voorzitter Rutger van Deursen. De Veldhovenaar begon op zijn 15e met judo. ,,Nadat ik een keer achterna werd gezeten door een jongen, ben ik eens geen kijken in het patronaat in Meerveldhoven waar Shizen Hontai zat. Na een paar keer kijken vroeg de trainer, Wim van Vorstenbosch, of ik interesse had om mee te doen. Hij was degene die samen met Ad van Os de club heeft opgericht.”

Anton Geesink

Tien jaar nadat hij met judo begon, gaf Verblackt zelf les in het gemeenschapshuis in Oerle. In zijn opleiding tot trainer kreeg hij nog les van Anton Geesink. ,,Hij heeft daar ook les van mij gehad. Hij en zijn broer Erwin kwamen als snotneusjes binnen”, vertelt hij wijzend naar de voorzitter. Die vult aan: ,,Mijn zoon Lars, die anders getalenteerd is, heeft ook les van hem gehad en met zijn hulp de zwarte band gehaald. Zo ben ik zes jaar geleden ook voorzitter geworden. Ik wilde graag iets terugdoen voor de club.”

,,Een van de sterke punten van onze club is dat we een mooi contingent jeugdige sporters hebben die zich inzetten voor de club. Dat is fantastisch om te zien. Zo krijg je ook continuïteit in de club. Als bestuur hebben wij het contact gelegd met Henk Grol, maar daarna hebben we het een van de leden van de jeugdcommissie laten over nemen en heeft de clinic inhoudelijk met hem uitgewerkt. Ze vond het wel gruwelijk spannend hoor om zo’n icoon te bellen. We zijn ook superblij dat we zo’n grootheid op ons judofeestje hebben kunnen krijgen.”

Hoogte- en dieptepunten

In zestig jaar kende Shizen Hontai natuurlijk ook enkele hoogte- en dieptepunten. Van Deursen: ,,Er zijn in een club altijd mensen die je ontvallen. Zo zijn wij relatief recent docent Don Mangé en onze secretaris Renate Hendricks verloren. En qua hoogtepunten: eigenlijk is met jeugd werken één groot hoogtepunt. Maar we hebben ook een tijd gehad dat we ondanks het feit dat we een recreatieve vereniging zijn een aantal wedstrijdjudoka’s opleidden en Jan van Hees werd toen drie keer Nederlands kampioen.

Wie mee wil doen aan de clinic kan zich aanmelden voor de strandtraining bij het Witven. Op www.shizenhontai.nl is het inschrijfformulier te vinden onder nieuws.