Herdenkingen Veldhoven 75 jaar vrij

Op de eerste dag van Bevrijdingsoperatie Market Garden vielen er bommen op Veldhoven. Het vliegveld Welschap, nu Eindhoven Airport, was het doelwit van geallieerde bommenwerpers. Een paar bommen vielen in Zeelst.

Omdat het bombardement dinsdag precies 75 jaar gelden is, organiseert de werkgroep ‘Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september’ twee bijeenkomsten. Om 15.00 uur wordt een plaquette onthuld bij het beeld van Jan Borghouts, verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. De onthulling vindt plaats in het Borghoutspark.

Zoals elk jaar is er ook een bijeenkomst bij het monument ‘Donderslag bij heldere hemel’ op het Meiveld. Deze bijeenkomst begint om 18.15 uur. Meteen na de herdenking volgt een stille tocht naar het parochiële kerkhof in Zeelst. Om 19.15 is er nog een korte herdenkingsbijeenkomst bij het grafmonument op het kerkhof. Nabestaanden van het bombardement leggen daar een bloemstuk.

Een paar dagen eerder al, op zaterdag, is de officiële start van alle activiteiten rond de bevrijding van Veldhoven. Dan is de opening van een tentoonstelling in Museum ’t Oude Slot en in de Verdieping. De tentoonstelling duurt tot en met 8 december en heeft het thema: de beleving van de oorlog, verzet en bevrijding.