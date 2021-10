Herstel Jozeftoren gaat snel beginnen

VELDHOVEN - Het herstel van de toren van de voormalige H. Jozefkerk in Veldhoven is nabij. Groenen Bouw & Onderhoud heeft van het parochiebestuur de opdracht gekregen voor de werkzaamheden.

Tijdens een eerdere reparatie aan het torenuurwerk werd betonrot vastgesteld in de uitstekende delen van de toren. Hierdoor konden kleine stukjes puin losraken en naar beneden vallen. Uit een door de monumentenwacht uitgevoerde inspectie kwamen nog meer aandachtspunten aan het licht. Volledig herstel werd geraamd op meer dan 150.000 euro. Een bedrag dat niet zomaar beschikbaar is. Bovendien oordeelde het bisdom dat het een toren betreft die bij een niet meer in gebruik zijnde kerk hoort.

Pleit voor behoud

Wijkbewoners, Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en enkele andere organisaties hebben geijverd voor het behoud van de toren op het Burg. Van Hooffplein. Eind 2020 werd bekend dat de gemeente een subsidiebedrag van 85.000 euro beschikbaar wil stellen als de parochie hetzelfde bedrag zou bijdragen. Voorwaarde was dat het herstel in 2021 zou starten. Na het opvragen van diverse offertes besloot het parochiebestuur om met de firma Groenen Bouw & Onderhoud in zee te gaan. Zowel de gemeente als het bisdom gaven hiervoor groen licht, waarna de opdracht is verstrekt.

Subsidie niet in gevaar

Voor het herstel is geen vergunning nodig, maar voor het plaatsen van bouwcontainers en andere zaken ten behoeve van de herstelwerkzaamheden wel. Aangezien een ander bouwbedrijf nu containers nabij de Jozeftoren heeft staan, liet de gemeente weten niet eerder dan in maart 2022 de vergunning af te kunnen geven. Het overleg met de gemeente over de toegezegde subsidie, als er dit jaar niet gestart kan worden met de werkzaamheden, leverde een positief resultaat op. De gemeente heeft bevestigd dat de subsidie niet in gevaar komt. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de containers verplaatst worden, zodat de vergunning voor het plaatsen van de containers opnieuw aangevraagd kan worden. Zodra die is verstrekt, starten de herstelwerkzaamheden.