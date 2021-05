‘Herstel oude Pastorie op zelfde manier als Notre Dame’

,,De gemeente had de verbouw van de ruim 200 jaar oude pastorie tot een woongebouw met vijf appartementen moeten weigeren. Op deze manier blijft er helemaal niets over van de ziel van de oude pastorie. Het gaat om veruit het oudste gebouw in Veldhoven. We hebben al niet veel en nu blijft er niks over’” zei VDHB-woordvoerder Louis Schans vandaag tijdens een spoedzaak bij de Raad van State.

Daar vroeg de stichting om een onmiddellijke blokkade van de bouw(omgevings)vergunning. De Veldhovenaren vinden dat de gemeente zich er met een Jantje van Leiden heeft afgemaakt door de ontwikkelaar niet te dwingen een groot deel van het in 2016 en ’17 gesloopte interieur te herstellen of deels na te maken.

Interieur gesloopt

Dat interieur is destijds ‘vakkundig’ gesloopt door toenmalig eigenaar Twan van den Akker, autohandelaar in Best. Sinds 2018 staat het plan leeg en leek niemand meer interesse te hebben voor het pand. Daarom is de gemeente blij dat ontwikkelaar De Oude Pastorie BV het pand heeft aangekocht en tot appartementengebouw wil verbouwen. Daarbij blijft de buitenkant zoveel mogelijk behouden. Alleen de binnenzijde gaat flink op de schop. Dit tot afgrijzen van VDHB. Die vinden dat de ziel uit het pand wordt gesloopt.

Notre Dame

,,Op zijn minst had de gemeente kunnen eisen om de oude indeling van het pand terug te krijgen. Nu wordt het pand opgedeeld in kleine hokjes. En dat past absoluut niet bij het Rijksmonument”, aldus Schans. Een gemeentewoordvoerster zei dat het terugbouwen van het door de autohandelaar gesloopte interieur ‘onbetaalbaar’ is. De ontwikkelaar bevestigde dat: ‘waar haal ik 200 jaar oud eikenhout vandaan?’

Volgens de Veldhovense stichting is het best mogelijk. Een deskundige van de stichting noemde de afgebrande Notre Dame als voorbeeld, waar een replica van het houten dak wordt gemaakt, ‘maar ik kan nog wel tien voorbeelden bedenken.’ En de stichting eist niet het onderste uit de kan, erkende Schans, ,,wij willen best praten over een oplossing ergens in het midden. Als de oorspronkelijke indeling met statige hoge kamers maar behouden blijft.”

Duurzame oplossing

Volgens de gemeentewoordvoerster is Veldhoven al blij dat een ontwikkelaar woningen in het pand wil make. ,,Als we te strenge eisen opleggen wil niemand het pand hebben en is het binnen tien jaar verdwenen. Nu hebben we een duurzame oplossing gevonden en blijft het pand behouden.”

Behalve het pand blijft ook de monumentale ginkgo (Japanse notenboom) behouden. Die boom is eveneens twee eeuwen oud en een levend monument. De ontwikkelaar zegde toe er alles aan te doen om de boom te behouden. Hij wil binnenkort met het onderhoud van de boom beginnen. De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.