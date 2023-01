Het boek dat Bart de Groof niet nog een keer wil schrijven

VELDHOVEN - ,,Ik hoop dat ik niet nog een keer zo’n boek hoef te schrijven”, zegt cabaretier en schrijver Bart de Groof over zijn boek Mijn kapstok ligt in het ziekenhuis . Zijn derde boek is het eerste dat ook proza bevat. Het is niet zozeer dat waar de docent Nederlands aan het Veldhovense Sondervick College op doelt, maar een van de onderwerpen uit het boek: de zware depressie waaraan hij leed en nog van herstelt.

De Groof wilde weer een boek met liedjes en gedichten uitgeven, zoals zijn twee eerdere boeken ook uit theaterteksten bestaan.

,,Maar de uitgever zei: ‘Je hebt zoveel meegemaakt om over te vertellen, dus ik wil van jou tien verhalen.’ Ik vond het wat veel voor iemand die geen prozaschrijver is, maar het werden er twaalf. Dat was nou ook weer niet de bedoeling zei de uitgever.”

Quote Aan het begin van mijn depressie kon ik niet eens een pen vasthouden van ellende

Zijn depressie probeert hij op een lichtvoetige manier te beschrijven. ,,Als je er middenin zit, is dat onmogelijk. Aan het begin van mijn depressie kon ik niet eens een pen vasthouden van ellende. Als je wat meer afstand hebt en dingen al aan het verwerken bent, kan dat wel.”

Regie over je leven kwijt

De Groofs depressie was het gevolg van een reeks gebeurtenissen. Hij kwam een oude liefde tegen en koos voor haar, met een vechtscheiding als gevolg. Bovendien overleden de afgelopen jaren een aantal vrienden - onder wie cabaretier Seth Gaaikema over wie een gedicht in het boek staat, zijn lichttechnicus en zijn regisseuse.

,,Sluipenderwijs werd ik depressief. Op een gegeven moment ben je de regie totaal kwijt over je leven, dat is iets heel angstaanjagends. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe het geweest zou zijn als ik in het ziekenhuis had gelegen met nierfalen of een gebroken been. Hoewel er ontzettend veel mensen aan depressie lijden, is er over het algemeen nog steeds weinig begrip voor het fenomeen. Ik probeer het op een licht verteerbare manier bespreekbaar te maken door het vertellen van verhalen. Ik hoop er ook (oud-)leerlingen mee te bereiken.”

Niet als een psychiater

Zijn medepatiënten komen ook in het boek voor. ,,Hun aandeel in mijn genezing is best groot. Omdat je zo ontzettend veel deelt, heb je een band voor het leven.” Ook zijn psychiater komt in het boek voor. ,,Ik vond het zo leuk dat hij er niet als een typische psychiater uitzag, maar juist heel artistiek.”

In het boek staat ook een gedicht over Emma, een van zijn medepatiënten. ,,Toen ik dat schreef zei de therapeut heel fijntjes: ‘Het is heel leuk dat je teksten schrijft over je lotgenoten, maar je zit hier vooral voor jezelf.’ Dat drukte me weer eventjes met de neus op mijn eigen feiten.” Ook een tekening die de Groof tijdens zijn behandeling maakte, siert het boek. ,,Bij de behandeling hoorden allemaal dingen die ik haatte en waar ik me in eerste instantie tegen verzette, houtbewerken, bewegen, tekenen. Tekenen vond ik het ergste. De uitgever wilde die tekening juist op het boek.”

‘Mijn kapstok ligt in het ziekenhuis’ is te koop bij Bruna en Primera in Veldhoven en van Piere in Eindhoven. Op een nog te bepalen datum begin volgend jaar wordt het in Veldhoven gepresenteerd in combinatie met een gelijknamige cabaretvoorstelling.