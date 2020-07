Het campingleven op 1,5 meter: ‘Je komt zo wel weer eens ergens anders’

VELDHOVEN/EERSEL - Vakantie vieren doen we dit jaar vooral in eigen land. Hoe leuk is kamperen met de anderhalve meter afstandsregel? Een kijkje bij mini-camping De Veldhoeve in Veldhoven en bij vijf sterren recreatiepark Ter Spegelt in Eersel.

Onbedoeld waren Gerard Lijten (63) en Els van Dooren (60), eigenaren van De Veldhoeve, al sinds 1994 met hun mini-camping ‘corona-proof’. Als een van de eerste in het land vertelt Lijten met gepaste trots hadden zij al 35 aparte badkamers voor de gasten. Ondergebracht in een groot gebouw heeft elke standplaats zijn privé sanitair. Op de toegangsdeur hangt een A4'tje met de regels, anderhalve meter afstand, kom elkaar in de gang niet tegen en bij het afwassen één persoon per aanrecht en natuurlijk desinfectie.

Coronavrije zone

Volledig scherm VELDHOVEN ED2020-5455 Vakantie in Nederland (op 1,5 m). Hoe gaat het de vakantievierders af? © Jean Pierre Reijnen/DCI Media Vaste gast sinds jaren Jan Willem Pol(73) uit Hoenderloo staat met zijn caravan op de hoek bij het gebouw. Op zijn voortent prijkt een sticker ‘coronavrije zone'. Ludiek bedoeld, net zoals de rood-witte ketting rondom zijn kampeerplaats om de afstand te duiden en een bijzettafeltje met daarop desinfectiegel en plastic handschoenen.



Toch is de ondertoon serieus. ,,Ik val in de risicogroep hè", vertelt goedlachse Pol. ,,Mensen sneden de route af naar het toiletgebouw, soms achter mijn rug om als ik voor de voortent zat. Nou dan zei ik, ‘hier staan de spullen hè’ ‘’, lachend wijzend naar het tafeltje. ,,Ach je merkt verschil van leven nu, maar mensen houden rekening met elkaar. Ik houd van simpel. Hier is het kleinschalig maar gezellig."

Online inchecken

Even verderop zitten Henk van Ee (63) en zijn vrouw Gerdijanne (61) uit Zeist op de koffie bij bevriend echtpaar Wolfsen uit Soest. De Van Ee's hebben hun vouwwagen dit jaar thuis gelaten en een chalet gehuurd. Henk van Ee: ,,Normaal zitten we in de vakantie in Italië, al veertig jaar. We hebben ons hart verpand aan dat land. Als ik daar de hoek van de camping om kom rijden, kan ik wel janken.” ,,Ach”, zegt Gerdijanne, ,,je komt zo wel weer eens ergens anders.”

Met 3600 gasten is vakantiepark Ter Spegelt in Eersel volgeboekt. Voor de ingang is een buitenreceptie gecreëerd. ,,Inchecken gebeurt hier niet, maar tevoren online vanuit huis. We mailen de richtlijnen zodat iedereen bij aankomst weet wat te verwachten”, vertelt Dorine Verschuijten van Ter Spegelt.

Geen dagrecreanten

In het park is het druk maar op de paden- met anderhalve meter bordjes erlangs- en bij de kampeerplaatsen is er ruimte genoeg. Bij de surfplas is het rustig. ,,We laten nu geen dagrecreanten toe. Dat scheelt.”

Niet alle kampeerplaatsen hebben privé sanitair, er zijn vijf grote sanitairgebouwen, daarbij zijn extra toiletwagens geplaatst. Familie Van Zoggel uit Nistelrode staat met hun caravan op een veld bij het surfmeer. ,,We merken hier weinig van de maatregelen. Hooguit dat je moet reserveren voor het zwembad en dat is snel volgeboekt dus we pakken wel eens mis. We vieren niet veel anders vakantie dan normaal", zegt Masja van Zoggel (41).

Bij een van de toiletgebouwen - ook hier prijken de regels op de deur - staat Roy van den Broek uit Wijchen in zijn eentje af te wassen. ,,Ik ben blij dat ik op vakantie kan. Fijn in eigen land. Als het hier te druk is na het ontbijt, dan wacht ik even. Geen haast. Het is hier goed geregeld. Gewoon een beetje rekening met elkaar houden.”