Het Cursushuys: allerlei cursusaanbod onder een dak

Oplichter Waalre komt opnieuw niet opdagen bij Hof

12:41 DEN BOSCH - Een toch al opmerkelijk hoger beroep kreeg woensdagochtend bij het Bossche Gerechtshof een opmerkelijke start. Een man had in deze krant gelezen dat hij onvindbaar was en bij verstek tot vijf maanden veroordeeld was voor oplichting. Hij wilde alsnog voorkomen maar toen puntje bij paaltje kwam was hij er weer niet. Desondanks ging ook deze zitting gewoon door.