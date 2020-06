Het doek valt voor wijkgebouw D’n Uitwijk in het Veldhovense Cobbeek

VELDHOVEN - Vanwege het coronavirus is wijkgebouw D’n Uitwijk in het Veldhovense Cobbeek gesloten en het gebouw gaat ook niet meer open.

Met het verrijzen van de wijk Cobbeek in de jaren 1973-1980 ontstonden verschillende groeperingen die activiteiten organiseerden. Hieruit is de Stichting Wijkbelangen Cobbeek Centrum ontstaan. In eerste instantie werden activiteiten gehouden in de Cobbeekschool, maar al snel ontstond de behoefte aan een wijkgebouw. Rond 1985 was het eerste wijkgebouw een feit. ,,Mensen zochten er verbinding toen de wijk nog nieuw was. Het gebouw was een plek om elkaar te leren kennen”, zegt Wim van Grunsven, voorzitter van de stichting.

Een keukenbrand in 1990 verwoestte het gehele gebouw. Enkele jaren kon de wijk terecht in een leegstaande dependance van de basisschool. Met de verbouwing van zwembad Den Ekkerman werd in 1994 een nieuwe Uitwijk gerealiseerd die tegen het zwembad werd aangebouwd. ,,Notarieel werd vastgelegd dat het gebouw van D’n Uitwijk eigendom is van de stichting, maar zodra we stoppen, vervalt het aan de gemeente”, legt secretaris/penningmeester Anton Broos uit.

Verbleken

Een aantal vaste zaalhuurders zorgden voor inkomsten. De stichting organiseerde er zelf ook evenementen zoals een kerstmarkt, kindercarnaval en een speelgoedbeurs. In de loop van de jaren ziet de stichting de wijkfunctie van het gebouw verbleken. ,,Dat komt doordat er veel verloop is in de wijk. En er zijn veel tweeverdieners, de behoefte aan een wijkgebouw is er niet meer”, constateert Broos.

En toen kwam de coronacrisis. Op 10 maart ging de deur van D’n Uitwijk op slot. Broos: ,,Onze twintig vrijwilligers zijn gemiddeld 75 jaar. Zij wilden in de coronatijd niet werken. Uit een door ons gehouden enquête kwam naar voren dat de helft ook niet meer wilde beginnen zolang er geen vaccin tegen het virus is. Financieel kunnen we het makkelijk tot september uithouden, maar het ziet er niet naar uit dat er dan een vaccin is.”

Met pijn in het hart nam het bestuur het besluit om het wijkgebouw niet meer te openen. De gebruikers van het gebouw hebben inmiddels een brief ontvangen dat ze er niet meer terecht kunnen. Een deel ervan heeft inmiddels elders onderdak gevonden.

Plat

Als eind 2021 het nieuwe zwembad klaar is, gaat met de oude Ekkerman ook D’n Uitwijk plat. Een derde nieuwe Uitwijk zal er niet komen. ,,Als stichting zagen we het niet zitten om voor nieuwbouw te gaan met het zwembad. Van de twintig vrijwilligers zagen er dat maar drie zitten”, weet Broos.