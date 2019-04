'Het is tijdens de Oerse Braderie altijd mooi weer’

Om zes uur stond Timo van der Waerden (16) al langs zijn bed. Als één van de ruim zestig leden van het Tienercomité Oerle (TCO) moest hij zondag aan de bak tijdens de Oerse Braderie. De opbrengst van het evenement wordt immers besteedt aan de organisatie van een tiental activiteiten voor hen. ,,Ik doe er vaak aan mee. Het bivak en de verrassingsactiviteit vind ik het leukst." Van der Waerden startte de dag in een groepje dat de toegangswegen naar het centrum afsloot met hekken.

Gazonmaaierrace

De verschillende nevenactiviteiten op de braderie trekken veel bezoekers. Zo vond er de eerste wedstrijd plaats van het NK gazonmaaierracen. ,,We zagen het ooit op tv, maar in het echt is het heel anders", vindt het echtpaar Beckers. De Eindhovenaren bezoeken het evenement al jaren. ,,We komen voor de gezelligheid en het is hier tijdens de braderie altijd mooi weer."

Dit jaar heeft de braderie het thema stripfiguren. ,,Er zijn stripboeken te koop en er lopen stripfiguren rond. Kinderen mogen op een podium op de foto met Olaf en Elsa", zegt Martijn Tholen, voorzitter van TCO Braderie. De Waalrese Lenneke van Loon loopt rond als Mickey Mouse. ,,Het is leuk om die blije kinderen te zien. De meesten willen ook met mij op de foto." De Waalrese vindt het ondanks de warmte goed te doen. Quiran Rietveld zit achter geblindeerde hekken in een langharig pak aan een glas ijsthee. ,,Ik loop dertig tot zestig minuten rond in dit pak. Je moet goed naar je lichaam luisteren en je suikers en zouten op niveau houden." Het rondlopen als Afrikaanse wilde hond noemt hij magisch. ,,Kinderen en volwassenen vinden het helemaal geweldig. Ik wil de vonk van magie doorgeven."

Op de kop tikken

‘Op de snuffelmarkt in het dorpscentrum heeft Eindhovenaar Joep Maurmair een steekwagentje op de kop getikt. ,,Het kostte tien euro, maar ik kreeg het wagentje mee voor acht euro." De organisatie is blij met de overtollige spullen van de Oerlenaren. ,,Deze markt draait op basis van giften. Oerle is weer gul geweest", zegt Joep van Rooij. De talrijke eetkramen deden goede zaken. De Oerlese Milja du Puy staat er voor het eerst. Ze wil gaan starten met cateren en kookworkshops op locatie of bij mensen thuis. ,,Vandaag verkoop ik taco's met pulled chicken. Het is een tryout. Koken vind ik leuk. Maar ik wil kijken of alle voorbereidingen die erbij horen ook bij mij passen."

Om 18.00 uur maakt het groepje met Van de Waerden de toegangswegen weer vrij. Timo kijkt al uit naar 18 mei. Dan vindt de verrassingsactiviteit van TCO plaats.

Volledig scherm Oerse braderie Veldhoven © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

