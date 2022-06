Het klokje rond uur judoën in Veldhoven tegen ALS

De aanleiding voor de 24 uur tegen ALS is het overlijden van voormalig trainer en erelid Don Mangé. ,,Dat was op 17 juni 2020”, vertelt bestuurslid Vincent van Brussel, die samen met Justin Baert in de jeugdcommissie zit. De commissie die verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement en daarbij hulp krijgt van andere (jeugd)leden.

Baert: ,,Don was al een tijdje niet meer actief omdat hij steeds minder kon. Vorig jaar wilden we een 24-uurs training organiseren voor het 60-jarig bestaan maar dat kon uiteindelijk niet doorgaan vanwege corona, dus organiseerden we toen een supervette strandtraining. We wilden met de jeugdcommissie iets nieuws doen dus besloten we dit te koppelen aan een goed doel.” Ook een ouder van een jeugdlid lijdt aan ALS, nog meer reden voor de judovereniging om te kiezen voor ALS Nederland.

Van Brussel: ,,Op de dag dat ik mijn diploma-uitreiking had, namen we bij de vereniging afscheid van Don. Ik ben meteen na de diploma-uitreiking doorgereden naar zijn afscheid.”

Baert: ,,In zijn judo probeerde hij je meteen klaar te stomen voor het leven. Hij wilde altijd dat iedereen zijn vinger opstak als hij vroeg wie iets voor kon doen. Dan zei hij: ‘Gewoon proberen. Uitlachen doen we niet en zowel, dan is dat mijn taak om daarmee om te gaan.’ Dat heb ik van hem overgenomen als ik training geef.”

Van Brussel: ,,Het was ook een hele speelse man. Niets moet, alles kan. Ik heb over hem opgeschreven dat hij een zeldzame diamant was die was geslepen om op zijn beurt jongeren te slijpen. Iedereen was welkom bij hem.” Om die reden zetten de leden van de vereniging zich graag in om geld in te zamelen in de strijd tegen de dodelijke ziekte.

Even liggen tussendoor

Baert: ,,Het gaat er niet om dat een kind de volle 24 uur judoot, maar dat we de volle 24 uur bezig zijn met sporten. Ik ben er de volle 24 uur bij, maar het kan zijn dat ik even ga liggen tussendoor.” Leden kunnen inschrijven voor verschillende tijdslots waarin ze kunnen deelnemen aan (gast)trainingen zoals Braziliaans Jiujitsu, Jiujitsu en Ninjutsu, Kata (een serie van worpen) en ouder-kindjudo. Omdat de vereniging de 24 uur te gast is bij Severinus geeft ze als dank daarvoor een training A-judo (aangepast judo) waar ook cliënten van Severinus aan mee kunnen doen.