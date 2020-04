Het verhaal van thuiszitter Tobias: een tafel vol professionals, maar niemand die het antwoord weet

Een paar jaar geleden nog maar leek er niet zo veel aan de hand. Pasen was in aantocht. Om dat te vieren hadden kinderen van de peuterspeelzaal in Nederweert paasmandjes geknutseld. Erin zaten kuikentjes van spek. De vrolijke peuter Tobias was opeens verdacht stil tijdens het buitenspelen. Hoe dat kwam? ,,Tobias had alle mandjes met spekkuikens leeggegeten”, zegt zijn moeder Leonie Baerveldt. ,,Dat is Tobias. Hij zag zijn kans en greep hem. Stond hij daar met zo’n ondeugende blik, zijn wangen bol van de spekkuikens.”