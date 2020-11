Hij lijkt echt, toch is hij dat niet: verpleegkundigen MMC trainen met virtuele coronapatiënt

Vivian (27) staat thuis drie uur lang op een stoel voor actie Last Man Standing@home

30 oktober EINDHOVEN - De Eindhovense Vivian Wezenberg (27) staat deze zaterdag drie uur lang op een stoel in haar huiskamer. Niet voor de lol, maar als deelnemer van de actie Last Man Standing, een initiatief van de stichting MIND, om geld op te halen voor jongeren met psychische problemen. Door corona is het dit jaar een @ home versie.