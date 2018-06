Historische brink Zandoerle verandert één dag in kunstenaarsenclave

VELDHOVEN - Ruim veertig jaar werd op het pittoreske plein in het centrum van het Veldhovense kerkdorp rond de feestdag van St. Jan de Doper een markt gehouden. Om verschillende redenen kwam er in 2014 een einde aan de traditie. ,,Mensen vragen me nog steeds of er nog een St. Jansmarkt is. Er moet hier dus iets te doen zijn rond St. Jan”, vindt Maarten Prinsen.