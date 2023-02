Hoe behoud je leden en vrijwilligers met dementie bij een vereniging? Bij SWOVE weten ze het

Zij organiseren vanuit het Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven onder het motto ‘liefde voor dementie’ een voorlichtingsbijeenkomst voor besturen en andere geïnteresseerden bij sportverenigingen. Klinisch neuropsycholoog Sonja Verstraeten vertelt op een interactieve manier over dementie.

Quote Bij dementie is het meedoen en mee blijven doen een heel belangrijk element Caroline van der Heijden

Van der Heijden: ,,We willen verenigingen meer inzicht geven in hoe ze het kunnen signaleren en handvatten geven hoe ze mensen zo lang mogelijk bij de vereniging houden. Bij dementie is het meedoen en mee blijven doen een heel belangrijk element.”

Kohlen legt uit: ,,We merken dat verenigingen die meer op jeugd gericht zijn de noodzaak niet zien om aanwezig te zijn. Bij hen zit in het eigen ledenbestand misschien niemand met dementie, maar bij de vrijwilligers of ouders of grootouders - die vaak ook betrokken zijn bij een vereniging - kan het wel spelen.”

Lastig gedrag of vergeetachtig

Kohlen: ,,Mensen kunnen ineens lastig gedrag gaan vertonen of vergeetachtig worden. Als je niet in de gaten hebt dat het ook dementie zou kunnen zijn, ga je anders het gesprek aan. En denk je misschien dat iemand raar doet en wordt zo’n vrijwilliger bijvoorbeeld eerder afgeschreven omdat hij te veel gedoe geeft. Inzicht krijgen in wat er gebeurt bij dementie, zorgt voor begrip. Je kunt dan een gesprek ook aangaan met de insteek hoe kunnen we zorgen dat je betrokken blijft. Dan voelt die vrijwilliger zich al anders en is zijn reactie misschien ook gematigder.” Van der Heijden vult aan: ,,Het maakt het leven voor degene met dementie, maar ook voor de vereniging makkelijker omdat het irritatie voorkomt. En ze behouden ook nog eens hun leden.”

Quote Inzicht krijgen in wat er gebeurt bij dementie, zorgt voor begrip Patricia Kohlen

De welzijnsadviseurs vertellen over een lid van een tennisvereniging dat vaak niet kwam opdagen of te laat was. Van der Heijden: ,,Nu zorgen ze dat ze haar als vijfde speler hebben en als ze er wel is, rouleren ze. Heel zachtjes aan mogen ze er nu ook over beginnen dat er mogelijk wat aan de hand is.” Kohlen: ,,Als bij onze eetpunten een gastvrouw- of heer tekenen begint te vertonen, zorgen wij ook dat een vrijwilliger die persoon ophaalt en dat we ze als extra persoon inplannen zodat ze zo lang mogelijk hun rol kunnen blijven vervullen met hulp van de andere vrijwilligers.”

Training op maat

Andere verenigingen komen later aan de beurt. Voor verenigingen die inhoudelijk nog meer willen weten, kan een korte training op maat worden gemaakt. De informatieavond is op maandag 13 februari van 19:30 tot 21:00 uur bij Veldwijzer. Aanmelden kan tot 12 februari via p.kohlen@swove.nl.