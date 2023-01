Hoe gaat China reageren op het ASML-akkoord? ‘Ze framen alles als een strijd tussen Amerika en China’

Cibatax opnieuw failliet, taxibe­drijf overgeno­men door Van Gerwen Groep

EINDHOVEN - Taxibedrijf Cibatax uit Eindhoven is eerder deze maand - voor de derde keer in acht jaar tijd - failliet verklaard. Het bedrijf wordt per 1 februari overgenomen door Taxibrainport, een dochter van de Van Gerwen Groep uit Eindhoven en Zeeland.

30 januari