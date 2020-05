Hoe twee families elkaar terugvonden na tientallen jaren, in een gebouw van ASML

Het is een regenachtige grijze oktoberdag als John Barnes uit San Diego aanklopt bij het huis aan de Oude Akerweg in Gulpen. Het is veranderd, maar hij herkent het huis van de foto in zijn hand. Hier moeten de kleermaker en zijn vrouw ooit gewoond hebben. Elders in dit dorp belde zijn opa James Lawrence Coleman uit Vicksburg Mississippi ooit aan, hondsberoerd en op zoek naar hulp.