Hoe verder met het leerlingenvervoer in Veldhoven?

VELDHOVEN - Twee weken terug verloor de gemeente Veldhoven een rechtszaak tegen Van Gerwen Taxi, dat verantwoordelijk is voor het leerlingenvervoer in Veldhoven. Een eerste gesprek tussen de twee partijen is ondertussen achter de rug. ,,We kunnen niet doen alsof er niets gebeurd is.”

Dat zegt de directeur van het taxibedrijf Marco van Gerwen vrijdagmiddag. Donderdag vond het gesprek tussen hem en verantwoordelijk wethouder Daan de Kort plaats. ,,Verder kan ik nog niet heel veel zeggen”, aldus Van Gerwen over het gesprek.

Hoe dat komt? ,,Het gesprek is nog niet afgelopen.” Wel wil hij kwijt dat het onderonsje zonder juristen of advocaten plaatsvond. ,,Dat was een bewuste keuze. We hebben de rechtszaak besproken. Ja goed, dat was natuurlijk vrij helder.” Van Gerwen doelt op het feit dat de rechter zijn bedrijf op alle fronten gelijk gaf.

De gemeente Veldhoven had eerder dit jaar het contract met Van Gerwen ontbonden. Onterecht, vond Van Gerwen dat een kort geding aanspande.

Stil

De gemeente vond het vervoer van kwetsbare leerlingen in Veldhoven, dat sinds begin dit schooljaar wordt uitgevoerd door Van Gerwen, een puinhoop. Een puinhoop, bovendien, die niet verbeterde. Tijdens het kort geding betoogde de gemeente dat Van Gerwen op vijf punten tekortschoot. Onder meer op het gebied van reistijden, ophaaltijden en het afhandelen van klachten.

Van Gerwen vond dat er helemaal geen klachten meer waren, en dat andere bezwaren vanuit de gemeente onterecht waren, of al tot het verleden behoorden. De rechter oordeelde uiteindelijk dat de gemeente helemaal geen gegronde reden had de overeenkomst te ontbinden. De gemeente kon onvoldoende onderbouwen waarom Van Gerwen niet zou functioneren.

Sinds dat vonnis van 24 mei bleef het stil. Van Gerwen bleef ondertussen wel gewoon het vervoer van de kwetsbare leerlingen verzorgen. Maar of, en zo ja hoe, de twee ruziënde partijen zouden verdergaan, bleef onduidelijk.

Constructief

Het lijkt er nu in ieder geval op dat de gemeente het vonnis van de rechter heeft geaccepteerd, en niet verder procedeert. ,,Wij rijden door”, zegt Van Gerwen ook. De gemeente zelf wil vooralsnog niks kwijt over de toekomst. ,,Gelet op de fase waarin we ons nu bevinden, kunnen we deze op dit moment niet beantwoorden”, reageert een woordvoerder op door deze krant gestelde vragen. Wethouder Daan de Kort was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.