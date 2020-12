Hoek Sterrenlaan-Ambachtslaan in Veldhoven krijgt een nieuw aanzien

De Veldhovense wijk ’t Look ondergaat sinds enkele jaren een grote renovatie die in delen is opgeknipt. Zowel op de hoek Sterrenlaan-Ambachts­laan als op de hoek Ambachts­laan-Klokkenmaker verdwijnen de appartementencomplexen van woonstichting Thuis om plaats te maken voor nieuwbouw. Het plan is bedoeld voor een brede doelgroep van een- en tweepersoonshuishoudens die zijn aangewezen op betaalbare woningen. Daarbij wordt gedacht aan starters, ouderen en alleenstaanden.

Op de hoek Sterrenlaan-Ambachtslaan staan woningen waarin nu cliënten van Lunet Zorg wonen. De woningen worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een bijzonder en aan de zijde van de Sterrenlaan hoog gebouw. VFO Architects tekent voor het ontwerp. Op deze locatie is veel groen waaronder fraaie grote bomen. Het streven is om het bestaande groen zo veel mogelijk te behouden. Het groen wordt onderdeel van de architectuur waardoor elk seizoen het gebouw een bepaalde sfeer zal geven. Het onderhoud van het groen in en aan het gebouw wordt uitbesteed. Bovenop het pand komt een ontmoetingsplaats met mogelijk kassen. Om voldoende te kunnen bouwen wordt het gebouw aan de zijde van de Sterrenlaan een stuk hoger. Onderzocht wordt de mogelijkheid om ondergronds te parkeren waardoor meer groen behouden kan blijven.

Duurzaam gebouw

Tussen De Schaatsenmaker en de Ambachtslaan verdwijnt de huidige flat van woonstichting Thuis met 28 appartementen. Hiervoor in de plaats komt een nieuw gasloos en duurzaam gebouw dat 56 appartementen zal tellen. NB Architecten maakt het ontwerp.

De contouren zullen hetzelfde zijn als die van het huidige gebouw. Zowel aan de zijde van de Ambachtslaan als aan de Schaatsenmaker komen terrassen op verschillende niveaus van het gebouw die worden voorzien van groenelementen. Dit maakt het een groen gebouw dat zich naar haar omgeving voegt, wat volgens de plannenmakers een positief effect heeft op de sociale cohesie.

Voor parkeren wordt onder meer voor het concept van de deelauto gekozen. Daarvoor worden drie parkeerplaatsen ingericht. De deelauto’s zijn er niet alleen voor de bewoners van het gebouw van Thuis, maar ook voor anderen in de omgeving. De exploitant hiervan garandeert binnen één uur de beschikbaarheid van een auto op de locatie.

Bij de Albert Heijn aan de Schaatsenmaker blijven de bestaande in- en uitritten van de parkeerplaats gehandhaafd.

De gemeente maakt twee bestemmingsplannen. Zowel het plan Hoek Ambachtslaan-Sterrenlaan als Hoek Ambachtslaan-Klokkenmaker wordt tegelijkertijd in procedure gebracht. Momenteel is de gemeente bezig met de voorbereiding van de plannen. Veldhovenaren kunnen nog tot 7 december suggesties indienen via gemeente@veldhoven.nl. Daarbij moet in het onderwerp ‘Ambachtslaan’ worden vermeld.

Eind januari geeft de gemeente een reactie op de ingediende suggesties en ideeën. In het nieuwe jaar worden de plannen verder uitgewerkt.