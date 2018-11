Hondendiscussie in Veldhoven: wie draait op voor de belasting van een hulphond in opleiding?

Sportpro­ject voor kinderen met overge­wicht in Veldhoven

12:26 VELDHOVEN - Voor kinderen met overgewicht en kinderen met gedrag- of ontwikkelstoornissen is het soms lastig om bij een sportvereniging te gaan. Dankzij project Wijs Samen Sportief kunnen kinderen van 9 tot en met 12 jaar met overgewicht of een gedrag- of ontwikkelstoornis samen een jaar gratis sporten.