Honderd jaar Veldhoven verbeeld in expositie, eerbetoon aan gemeente en haar dorpen

VELDHOVEN - Op 24 locaties kan in het Citycentrum genoten worden van kunst binnen het thema 100 jaar Veldhoven. Het betreft werk van leden van het kunstenaarscollectief ‘Kunst in het Rond Veldhoven’.

Bij de openingshandeling van deze expositie werd zaterdag een bijzonder schilderij onthuld. Een met acrylverf gemaakt schilderij van 1,60 bij 1 meter waarop vier pilaren zijn afgebeeld waarop Veldhoven gebouwd is: Oud Veldhoven, Meerveldhoven, Zeelst en Oerle.

Zand uit de oude Veldhovense dorpen

Het kunstwerk is gemaakt door Hanneke van der Zanden. ,,In de pilaren heb ik zand uit de betreffende dorpen verwerkt. Eronder liggen archeologische vondsten die in de dorpen zijn gevonden. Op de pilaren heb ik een grote stenen schijf geschilderd die samengesteld is uit alle huidige wijken. Je kijkt tegen de onderkant van Veldhoven aan. Op de schijf staat het wapen van Veldhoven”, vertelt de kunstenares.

De onthulling was het startschot voor een expositie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Veldhoven. ,,We zijn er al heel lang mee bezig”, zegt Clemens Stolwijk, voorzitter van het kunstenaarscollectief. “In 2019 startten we de besprekingen met museum ’t Oude Slot. Het was de bedoeling om vanaf april 2020 in De Verdieping van het gemeentehuis te exposeren. Maar door corona volgde uitstel op uitstel. Toen zijn we in gesprek gegaan met de winkeliersvereniging van het Citycentrum.”

Gevoelens en ideeën over 100 jaar Veldhoven

Die omarmde het idee en polste de belangstelling bij de aangesloten winkels. Dat leverde twintig locaties op. Stolwijk: ,,Daarmee kwamen we nog enkele locaties tekort. Ik heb er nog vier bij gevraagd.”

De kunstwerken van de dertig kunstenaars zijn niet alleen in winkeletalages te zien. Ook in de bibliotheek en in het gemeentehuis zijn werken te zien. Iedere kunstenaar heeft zijn of haar gevoelens en ideeën binnen het thema 100 jaar Veldhoven verbeeld. De gebruikte technieken zijn zeer gevarieerd en geven op zich al een bijzondere uiting aan dit thema. Aspecten van zeer oud tot actueel zijn verwerkt tot kunstobjecten.

Eerbetoon aan vroegere inwoners

Alle grote kunstwerken staan in de voormalige AKO-winkel aan de Pleintjes 64. Ook het werk van keramiste Carin Schoe is er te bewonderen. Zij verwerkte allerlei vondsten uit haar eigen tuin in een kunstobject. ,,We wonen bijna veertig jaar aan de Linde. De vondsten zijn van mensen die vroeger op deze plek gewoond hebben.” Ze plakte onder meer pijpenkoppen en -steeltjes op gebogen keramieken tegels. De tegels hebben een kaart van Zeelst uit 1867 als achtergrond. ,,Ik zie het als een eerbetoon aan de vroegere bewoners.”

Hanneke en Ludwig Eggermont hebben al wat kunstwerken bekeken. Ze vinden het een mooi initiatief. ,,En er mag wel wat aandacht aan 100 jaar gemeente Veldhoven worden geschonken. Het is ook leuk om de verschillende kunstwerken met elkaar te vergelijken.” De expositie is nog tot eind september 2021 te zien in het Citycentrum. Flyers met de route liggen bij de winkeliers en de bibliotheek.