Hoofdrol voor Veldhovenaar in The Visit: ‘Ik verwacht dat menig traantje zal vloeien.”

Stephan Beerens (42) speelt een van de twee hoofdrollen in de musical The Visit. Op 26 maart staat de Veldhovenaar met de productie van het Brabants Muziek-Theater (BMT) in De Schalm.

In het dagelijks leven is de geboren Knegselnaar bedrijfsleider/opticien in een optiekzaak in Oirschot. Zijn tv-debuut maakte hij in 2006 als deelnemer aan het zangprogramma Una Voce Particolare. Aansluitend toerde hij met Ernst Daniël Smid langs een aantal schouwburgen. Ook zong hij veel promsconcerten in de regio en speelde in drie producties van de Veldhovense Revue.

Eind 2019 zag hij op Facebook een oproep van het BMT dat ze iemand zochten voor de mannelijke hoofdrol voor The Visit. ,,Ik meldde me aan en deed enkele weken later met een aantal andere kandidaten auditie. Kort daarna kwam het bericht dat ik de rol had.”

Quote Ik belde de regisseur en zei hem: ik denk dat ik het niet aankan, zoveel tekst. Stephan Beerens

De musical is gebaseerd op het toneelstuk ‘Der Besuch der alten Dame’ van Friedrich Dürrenmatt en ging in 2013 in première in Zwitserland. Beerens: ,,Ik kende het nog niet. Op Youtube heb ik de originele versie bekeken. Ik schrok me wezenloos, het is echt een grote rol. Het stuk draait voor een heel groot gedeelte om Alfred Ill. Ik belde de regisseur en zei hem: ik denk dat ik het niet aankan, zoveel tekst.”

Bloedstollende rol

De regisseur nodigde Beerens uit om een week later op de repetitie met een klein gezelschap van de cast een stukje te acteren. ,,Dat trok me over de streep. Ik vond het heerlijk om te doen en heb er geen spijt van gehad te hebben doorgezet. Het heeft mijn leven de laatste twee jaar op creatief gebied een stuk verrijkt.”

Het BMT is wereldwijd het eerste amateurgezelschap dat een samenwerking is aangegaan met Vereinigte Bühnen Wien, de rechthebbende van deze podiumproductie. Regisseur André van Hest maakte de Nederlandse vertaling die door de Vereinigte Bühnen Wien is goedgekeurd. Daarmee is deze uitvoering van The Visit de exclusieve première van het oorspronkelijk Weense muziektheaterspektakel. De cast bestaat uit 40 acteurs en er is een live orkest van 27 muzikanten.

Quote Door de verschil­len­de lockdowns is het een langdurig proces geweest, maar nu staat het stuk. Stephan Beerens

Eind december 2019 begonnen de repetities. Na de perspresentatie in maart 2020 volgde al snel de eerste lockdown. ,,Door de verschillende lockdowns is het een langdurig proces geweest, maar nu staat het stuk.” Beerens speelt in het bloedstollende stuk de rol van Alfred Ill, een lokale middenstander in Güllen. ,,De stad is bijna failliet en een oud-inwoonster, miljardair Claire Zachanassian, biedt de wanhopige inwoners twee miljard euro op voorwaarde dat Alfred dood gaat. De twee hadden in hun jonge jaren een relatie en daarbinnen is iets voorgevallen. De notabelen in Güllen willen niet met deze vrouw in zee gaan, maar dan blijkt hoe lelijk geld is. Gaandeweg valt iedereen voor het vooruitzicht van een beter perspectief.”

Fantastisch

De Veldhovenaar vindt zijn rol fantastisch. ,,Er zit voor mij heel veel verdieping en ontwikkeling in. De angst die je ervaart als je je omgeving niet meer kunt vertrouwen, maakt je gek. Ik verwacht wel dat er in het publiek menig traantje zal vloeien.”

De voorstelling duurt inclusief pauze zo’n 2,5 uur en wordt in zes theaters in het zuiden van het land op de planken gebracht. Op 12 maart is de voorpremière in De Maaspoort in Venlo. De officiële première is op 24 maart in het Chassé Theater in Breda.