Hovense Herenboeren zoeken leden en locatie

Herenboeren is een landelijk initiatief dat ook in Brabant steeds meer navolging krijgt. Bij zo'n herenboerderij vormen 150 tot 200 gezinnen samen een coöperatie die landbouwgronden pacht en in samenwerking met een boer op duurzame wijze voedsel gaat verbouwen. De opbrengst wordt vervolgens verdeeld. De aangesloten gezinnen kunnen tegen betaling wekelijks groente, fruit en eventueel ook vlees afhalen. Ook kunnen ze zelf op de boerderij meewerken.

Quote Het is meer dan alleen voedsel produceren, het is ook een plek om samen te komen. Marieke Gisberts, mede-initiatiefnemer Hovense Herenboeren

Voor Katrien Verberne (48) uit Veldhoven was de coronacrisis het laatste zetje dat ze nodig had om serieus te onderzoeken of ook Veldhoven/Eindhoven zo'n eigen herenboerderij kan krijgen. ,,Ik kende het initiatief al langer, maar juist door corona merkte ik pas hoe afhankelijk we zijn van de voedselketen zoals we die kennen. Voor mij voelde dat best confronterend, ik dacht: nu wil ik ook echt iets doen.”

Lerend systeem

Marieke Gisberts uit Meerhoven (44), die Verberne al langer kende, voelde zich direct aangesproken door het idee. Met een aantal andere geïnteresseerden gingen de twee kijken bij de herenboerderij in Boxtel, de eerste in zijn soort in Nederland die al draaiende is. ,,Het is meer dan alleen voedsel produceren, het is ook een plek om samen te komen. Om op het land te werken, maar ook voor rondleidingen, workshops of activiteiten voor kinderen. Het is echt een gedachtegoed waar je je aan committeert, een lerend systeem.”

Geen concurrenten

Om niet in het vaarwater van bijvoorbeeld Herenboerderij de Kempen te zitten, richt de Hovense herenboerderij zich met name op Veldhoven en Eindhoven. ,,We zijn ook zeker geen concurrenten, er is beslist ruimte voor nog een herenboerderij", is de stellige overtuiging van Verberne. Nu het idee is geboren, is de volgende stap om voldoende gezinnen te vinden die zich willen aansluiten. Van hen wordt een inleg gevraagd van 2000 euro.

Het streven is om 150 tot 200 gezinnen te vinden. Verberne: ,,Tegelijkertijd zijn we al rond aan het kijken voor een geschikte locatie.” Gezocht wordt een perceel van zo'n 15 tot 20 hectare dat voor een langere periode gepacht kan worden. ,,Natuurlijk, dat zal best een uitdaging worden, in een behoorlijk verstedelijkt gebied als dit. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het niet haalbaar is.”

Geïnteresseerden die meer willen weten over de nieuwe herenboerderij in oprichting, kunnen op woensdagavond 17 maart deelnemen aan een digitale informatie-avond. Dat kan door te mailen naar hovenseherenboeren@outlook.com of via de Facebookpagina Hovense Herenboeren. Op 15 april vindt eenzelfde bijeenkomst plaats.