Huisartsenpraktijk Prometheus van start, met Boxtelse huisarts

VELDHOVEN - Met de start van Huisartsenpraktijk Prometheus aan de Provincialeweg 80 is het huisartsentekort in Veldhoven hopelijk weer wat minder urgent. Huisarts Nikol Snoeren start deze week haar praktijk en heeft de eerste patiënten al ingeschreven.

De inwoonster van Boxtel is geen onbekende in Veldhoven. De afgelopen vijf jaar was ze als huisarts werkzaam in Gezondheidscentrum De Ligt. ,,Al op jonge leeftijd wilde ik geneeskunde gaan studeren. Ik heb de opleiding aan de Universiteit van Amsterdam gedaan. Aansluitend heb ik 2,5 jaar in Amerika gestudeerd. Bij terugkeer ben ik in Utrecht aan de faculteit Chirurgie gepromoveerd.”

Dan komt ze erachter dat de operatiekamer haar minder trekt. ,,Mijn interesse ligt meer bij wat er voor en na de operatie met een patiënt gebeurt. Ik vind het leuk om patiënten in alle leeftijden te zien, hen als een soort levensloopdokter te begeleiden en te weten wat de mens beweegt.” Na nog eens drie jaar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen, gaat Snoeren als huisarts in de regio Arnhem werken.

Quote We willen hier een veilige plek bieden aan alle patiënten. Ze kunnen hier komen met alles wat ze op hun hart hebben Rianne van der Ven

Gaandeweg ontstaat de wens van een eigen praktijk. ,,Mijn voorkeur ging uit naar een kleinschalige praktijk waar je de patiënt en zijn voorgeschiedenis kent.” Ook Sanne Cupido (spreekuurondersteuner van de huisarts) en Rianne van der Ven (doktersassistente) zijn die mening toegedaan.

De drie collega’s werkten eerder intensief met elkaar samen in de praktijk in De Ligt die inmiddels weer volledig bemand is. Van der Ven: ,,We willen hier een veilige plek bieden aan alle patiënten. Ze kunnen hier komen met alles wat ze op hun hart hebben.”

‘Een zwak voor de lever’

Waar komt de naam Prometheus vandaan? Snoeren: “De naam Prometheus komt uit de Griekse mythologie. Ik heb een zwak voor de lever. Als je er een stuk van afhaalt, groeit de lever binnen enkele weken weer aan. In een verhaal over Prometheus was ook al bekend dat de lever weer aangroeit. En Prometheus staat bekend als de helper van de mensheid.”

Afgelopen week is er nog hard gewerkt aan de nieuwe praktijk die vanaf nu vijf dagen per week open is. De muren van de drie spreekkamers zijn gestuct en er is een nieuwe balie geplaatst. Het computersysteem werkt en aan de website wordt de laatste hand gelegd.

Op de planning staat nog de realisatie van een ingang aan de achterzijde van het pand, waar enkele parkeerplaatsen zijn voor patiënten. ,,Bij de ingang aan de Provincialeweg moet de patiënt een aantal traptreden op. Om de toegankelijkheid van de praktijk te bevorderen, komt er ook een ingang aan de achterkant. Patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen, zal ik thuis bezoeken”, legt de huisarts uit.

E-consulten mogelijk

Ook een e-consult is mogelijk bij deze praktijk. ,,Dat heeft met corona een enorme vlucht genomen. Patiënten kunnen desgewenst een foto meesturen via een beveiligde verbinding. Het e-consult vind ik een heel goede aanvulling voor bepaalde klachten. Dat kan straks via de website aangevraagd worden.”

Snoeren wil haar praktijk laten groeien naar circa tweeduizend patiënten. Inschrijven als patiënt kan bij de praktijk zelf of door te bellen met 040-3120000 en via de website huisartsenpraktijkprometheus.nl.