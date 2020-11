Huishoudboekje Veldhoven splijt gemeenteraad: ‘We zitten er maar voor spek en bonen bij’

Jozeftoren

Een wijziging in de begroting die de coalitie op initiatief van GBV nu juist wél en de oppositie niét zag zitten, is een gemeentelijke bijdrage van 85.000 euro in de kosten voor restauratie van de Jozeftoren in D’Ekker. De meeste oppositiepartijen stelden dat de toren weliswaar belangrijk is voor D’Ekker, maar dat behoud of sloop toch echt een zaak van de eigenaar zou moeten zijn. ,,Aan dit soort spelletjes moeten we niet meedoen", vond CDA-raadslid Ton Bolsius. ,,Het parochiebestuur heeft er kennelijk geen geld voor over, waarom wij dan wel?", voegde Maarten Prinsen van Lokaal Liberaal daar aan toe.