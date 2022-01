Huizen van hout, stro en leem: Veldhoven krijgt eerste ecodorp van Zuidoost-Brabant

video Nieuwsover­zicht | Wat gebeurde er tijdens de jaarwisse­ling in jouw regio?

De politie loste waarschuwingsschoten in Eindhoven, in Helmond werd een auto rechtop gezet en in brand gestoken en er werd volop vuurwerk afgestoken. Maar behalve dat was er sprake van een relatief rustige jaarwisseling in Zuidoost-Brabant.

1 januari