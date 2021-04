Ideeën van Sondervick-leerlingen voor tunnelkunst zijn goede inspiratie

Verkeerssi­tu­a­tie op Sondervick in Veldhoven blijft heet hangijzer

26 maart VELDHOVEN - Moet de Sondervick in z'n geheel een dertigkilometerzone worden, of is de straat toch beter af als alleen het zuidelijk deel als zodanig wordt ingericht? Die vraag houdt de gemoederen in Veldhoven al een hele tijd bezig, en zal dat nog wel even blijven doen.