Iet hangt het slagersmes aan de wilgen: slagerij Laureijs draagt het stokje over

VELDHOVEN - Na veertig jaar stopt Iet Laureijs met de keurslagerij die haar naam draagt. Op 29 februari is haar laatste werkdag in de zaak aan de Kromstraat. Oerlenaar Martijn Truijen is haar opvolger.

Zes dagen per week was Iet Laureijs het gezicht van Keurslagerij Laureijs. In veertig jaar was er geen dag dat ze met tegenzin naar de zaak ging. Toen in 2007 haar man Kees na een hersenbloeding wegviel, brak er een zware periode voor haar aan. ,,Samen met het team heb ik de winkel voortgezet. Ik heb in die periode veel steun van hen gehad.”

Tien jaar verbleef haar man in een verpleeghuis. In 2018 is hij overleden. Kees was een afstammeling van een slagersfamilie uit Lage Mierde. Na zijn opleiding tot slager en productkeurmeester krijgt hij in 1981 de kans om in de Veldhovense Kromstraat een slagerij te beginnen. ,,Ik deed administratief werk. Vrienden van ons zeiden: als je een eigen zaak begint, moet je het met tweeën doen”, weet Iet nog. In februari 1981 openen ze de deuren van hun kleine slagerij aan de Kromstraat 23. ,,Op zaterdagen stond er een rij voor de deur. Zodra een klant naar buiten ging, kon er weer een naar binnen.”

Vershof

Nieuwbouw liet dan ook niet lang op zich wachten. Kees bedacht het concept van de Vershof. Eén stop en je vindt alle versproducten bij elkaar. ,,We zagen dat mensen steeds minder tijd kregen. Zo ontstond het idee om een aantal verszaken te concentreren op één plaats. Een groenteboer, kaasboer en bakker wilden met ons meedoen.” In 1987 opent de huidige Vershof. Spijt van het concept had het echtpaar nooit. ,,Je kon eenvoudig sparren met de andere ondernemers. Je hoeft niet alles zelf te bedenken. Kees was altijd een harde werker en vond het heel fijn in de Vershof.” Datzelfde kan gezegd worden van Iet. ,,Wat het leuk maakt, is dat het zo veelomvattend is. Communicatie, administratie, de diversiteit aan klanten en hygiëne.”

Inmiddels 65 jaar geworden, vindt ze het tijd om de zaak te verkopen. Met Martijn Truijen (41) meldt zich al snel een koper. Hij deed onder meer ervaring op met het opzetten van een slagerij in Den Bosch. De bedrijvigheid gaat de Veldhovense straks het meest missen. ,,De contacten met de klanten en andere mensen.”

Afscheid